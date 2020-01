Corneelkring Brielen brengt ‘Basel Retour’

Christophe Maertens

31 januari 2020

11u34 2 Ieper Als tweede productie van dit theaterseizoen brengt de Corneelkring Brielen het stuk ‘Basel Retour’ van Filip Vanluchene in een regie van Eric Meirhaeghe.

“‘Basel Retour’ speelt zich af in een klein West-Vlaams dorp. Het leven van één man, de plaatselijke slager, en vijf vrouwen, allen vrijwilligsters van het Kinderheil, wordt onder de loep genomen”, zegt Piet Lesage van de Corneelkring. “Het Basel uit de titel is de stad waar twee personages 18 jaar geleden naartoe gingen. Daar is toen iets gebeurd. De betrokkenen hebben een streep getrokken onder hun verleden en verzwijgen de ingrijpende gebeurtenis angstvallig, maar dan komt alles onverwacht weer naar boven door een onwetende derde. De toeschouwer krijgt zo gaandeweg een inkijk in de anekdotische gebeurtenissen achter de ramen en deuren van deze kleine gemeenschap. In ‘Basel Retour’ treden de personages hierbij niet enkel in dialoog met elkaar, maar wenden zij zich ook geregeld tot de toeschouwer.”

Bevreemdende elementen

Eerder speelde de Corneelkring al twee stukken van Filip Vanluchene: ‘De naamlozen’ (2016) in een regie van Domien Van Der Meiren en ‘Prinsenhof’ (2007) in een regie van Piet Lesage. “Ook in die stukken ging het telkens om een gesloten gemeenschap ergens in de Vlaanders”, aldus Piet Lesage. “Als geen ander beheerst Vanluchene de kunst om de zogenaamde kleine histories uit het banale op te tillen en een universele dimensie te geven. Hij schept een wereldje dat ondanks de bevreemdende elementen toch zo herkenbaar is, zeker voor mensen uit de Vlaanders. En dat zorgt ervoor dat zijn stukken erg gesmaakt worden.”

De speeldata zijn: 29 februari en 3,4,6,7 en 8 maart in het CC Den Briel, Brielenstraat 3 in Brielen. Info en tickets via www.corneelkring-brielen.be.