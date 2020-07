Club Riba op Vismarkt opent pas in het najaar, maar een drankje op het terras kan nu al

Christophe Maertens

10 juli 2020

07u47 0 Ieper Danscafé Club Riba kan door de coronacrisis pas in het najaar openen, maar de uitbater heeft toch al een terras gebouwd. “Ik wou niet langer wachten om iets te doen.”

Niels Pierpont (28) wilde op de Vismarkt in Ieper in april zijn nieuwe danscafé Club Riba openen, in het pand waar vroeger café De Vage Belofte was gevestigd. Het coronavirus stak daar echter een stokje voor en de opening werd uitgesteld naar september. “Maar dat betekent niet dat mensen hier niks drinken”, zegt de zaakvoerder. “Een terras hebben we namelijk al. Ik wou niet langer wachten om iets te doen. Het terras is coronaproof en iedereen is welkom.”

Niels dekte het interieur van zijn nieuwe café af, zodat het voor iedereen nog een verrassing blijft tot bij de officiële opening. Het pand werd dan ook volledig gestript en verbouwd. “In mijn zaak wil ik een clubgevoel creëren. Riba is Bosnisch en betekent vis. Ieperlingen zeggen vaak: ‘We gaan naar de vis’, waarmee ze de Vismarkt bedoelen. Nu kunnen ze zeggen: ‘we gaan naar de Riba’”. Meer info op Facebook.