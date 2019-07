“Brief aan de Pijn van en naar de loopgraven van het leven” Christophe Maertens

09 juli 2019

16u44 2 Ieper In het In Flanders Fields Museum (IFFM) in Ieper kunnen brieven worden gepost die worden beantwoord met passages uit oorlogscorrespondentie. Het project luistert naar de naam ‘Correspondence piece VI: Brief aan de Pijn van en naar de loopgraven van het leven’, een idee van kunstenaar Fabrice Samyn. Hij liet een vijftiental vrijwilligers 6.000 brieven lezen die werden geschreven tijdens WO I.

In het In Flanders Fields Museum is nog tot 5 januari 2020 een duiventil te vinden, met daarnaast een tafel waar een brief kan worden geschreven. “Het is een werk van Fabrice Samyn, onze artist-in-residence 2019, die in onze collecties 6.000 brieven van en naar soldaten ontdekte die nog nauwelijks waren bestudeerd”, zegt conservator Jan Dewilde. “De kunstenaar lanceerde een groot participatieproject ‘Correspondence piece VI: letter to pain, to and from the trenches of life’. Gedurende vele weken lazen zo’n vijftien enthousiastelingen honderden brieven uit de collectie. Ze kregen de opdracht op zoek te gaan naar elementen van vreugde in de erbarmelijke oorlogsomstandigheden.” De vrijwilligers werden voor de gelegenheid de ‘speleologen van de vreugde genoemd’. De zaken waarnaar de lezers op zoek moesten gaan, zijn bijvoorbeeld de kracht van kameraadschap, blijdschap voor anderen, gastvrijheid, troost en romantische liefde.

De kunstenaar liet in het museum een duiventil opstellen, met daarnaast een schrijftafel. “Op die tafel kunnen bezoekers een brief schrijven met hun verhaal en die in de duiventil werpen. Mensen die dat doen krijgen een antwoord met daarin passages uit de oorlogsbrieven. Er kunnen trouwens gewoon brieven worden opgestuurd naar het museum, ook die worden beantwoord. Bij het antwoord dat ze krijgen, zit een zakje zaadjes van veldbloemen die tijdens de oorlog in onze contreien vaak te vinden waren, zoals vergeet-mij-nietjes en papaver. Tussen sommige oorlogsbrieven bevonden zich nog bloemetjes. We lieten onderzoeken om welke soorten het ging.”

Jan Dewilde zegt dat het niet de bedoeling is dat er een correspondentie ontstaat tussen het museum en de briefschrijvers. Die krijgt één keer een antwoord en daarmee stopt het. De brief die hij of zij op papier plaatste, wordt vernietigd. De inhoud wordt nooit onthuld.

Naast de duiventil staat het cijfer 1.026.634.944 op de muur. “Dat cijfer verwijst naar het totaal aantal kussen die er werden teruggevonden in de brieven”, verduidelijkt de conservator. “Het is de bedoeling om later een app te maken zodat iedereen de oorlogscorrespondentie kan lezen. De vrijwilligers moesten alles eerst uittikken voor ze aan de lectuur begonnen. Dat was een hele opdracht, want al die brieven waren met de hand geschreven, vaak in het Engels of het Frans.”

Kunstenaar Fabrice Samyn is een kunstenaar geboren in 1981, die woont en werkt in Brussel. Hij studeerde als jonge plastische kunstenaar af aan Hogeschool Ter Kameren. Mensen die het project van de artiest nog een brief willen schrijven, kunnen die sturen naar Fabrice Samyn – Correspondence piece VI, Kenniscentrum, Sint-Maartensplein 3 in 8900 Ieper.