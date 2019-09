“Blij dat ik een deel uitmaak van dames hun mooie dag” LBR

18u10 0 Ieper Bijna tweehonderd bruidjes verzamelden zich zondagnamiddag op het Esplanadeplein in Ieper voor de Runaway Bride Run. Organisator Els Vangheluwe vierde met de originele loopwedstrijd de tiende verjaardag van haar bruidswinkel Els Lucienne. De opbrengst gaat naar Think Pink, de organisatie die zich inzet voor borstkankerpreventie. “Mijn eigen mama overleed een tijdje geleden aan kanker. Het is ook een eerbetoon aan haar.”

Een uniek beeld zondagnamiddag op het Esplanadeplein in Ieper. Bijna tweehonderd dames in bruidskledij, en enkele heren, stonden klaar voor het unieke loop- en wandelevenement Runaway Bride. Els Vangheluwe is uitbaatster van bruidswinkel Els Lucienne aan de Tempelstraat in Ieper en organiseerde originele initiatief om de tiende verjaardag van haar handelszaak te vieren. “Het is toch jammer dat je een bruidsjurk maar één keer kan dragen. Mijn fantasie bracht me bij het idee om de Runaway Bride te organiseren. Het evenement zet enerzijds de verjaardag van mijn bruidswinkel in de kijker en het zet ook mijn klanten in de bloemetjes. Anderzijds is het ook een eerbetoon aan mijn moeder, die onlangs overleed aan kanker”, vertelt Els Vangheluwe (34).

“Ze kreeg heel plots kanker en de verjaardag van mijn winkel vieren, zag ik eigenlijk niet meer zitten. Mensen zeiden dat ik het moest doen. Mijn moeder was op de hoogte van dit evenement en ze was er ook heel enthousiast over. Even was ik vergeten dat mijn verjaardagseditie ook gevierd wordt.” De volledige opbrengst gaat naar Think Pink, de nationale borstkankercampagne. “Er zijn 190 ingeschreven deelnemers en momenteel staat de teller op 6.300 euro. Ik had nooit zoveel deelnemers verwacht en ook het ingezamelde bedrag is meer dan ik had kunnen denken, maar ik vind het fantastisch.”

Één van de deelneemsters was Marlies Maddens, bij bruidjes ook gekend als weddingplanner Dame Blanche. “Mijn bruidjes verwijs ik altijd door naar Els als ze op zoek zijn naar hun trouwjurk. Els heeft een warme persoonlijkheid. Het heeft me aangegrepen wat er met haar mama is gebeurd, daarom wil ik dit evenement ook steunen”, vertelt Marlies. “En twee jaar geleden vond ik zelf ook mijn trouwkleed bij Els.”

Burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) gaf het startschot van het loop- en wandelevenement. Het parcours was 3 kilometer lang en liep onder meer langs de vestingen. Sommige deelnemers maakten een slippertje door het regenachtige weer. Het evenement trok vooral vrouwen, maar ook mannen en kinderen waagden zich aan de wedstrijd. Na de finish werden de deelnemers getrakteerd op een trouwreceptie met een hapje en een drankje. Vanuit haar winkel gooide Els bruidsboeketten met leuke prijzen. “Het is een familie gebeuren geworden. Het is geen wedstrijd. Alle deelnemers zijn winnaars in mijn ogen. Ik vind het altijd fijn om deel te kunnen uitmaken van dames hun mooie dag en ik hoop om, zolang het mogelijk is, dit nog te mogen doen.”