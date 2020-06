Bisschopszetel keert na zestig jaar terug naar Ieperse Sint-Maartenskathedraal

26 juni 2020

09u59 0 Ieper Een houten stoel die jarenlang dienst heeft gedaan als bisschopszetel in de Brugse Sint-Salvatorskathedraal is na zestig jaar terug in Ieper. De stoel werd gemaakt uit resten van het koorgestoelte van de Sint-Maartenskathedraal. De stoel krijgt nu een mooi plaatsje in de Ieperse kathedraal.

“Het prachtige houten renaissance koorgestoelte van de Sint-Maartenskathedraal uit 1598 ging grotendeels verloren tijdens de Eerste Wereldoorlog”, vertelt Alexander Declercq van de kerkraad. “Een vrij groot fragment werd gelukkig gered en tentoongesteld in Petit Palais in Parijs. Hieruit werd na de oorlog een op zich staande houten zetel samengesteld. Die bestaat uit een zitbank, een opstaand paneel en een troonhemel. In 1957 vroeg toenmalig bisschop van Brugge Emiel-Jozef De Smedt de zetel in bruikleen te krijgen voor de Brugse Sint-Salvatorskathedraal. De zetel kreeg er een ereplaats en werd sindsdien gebruikt als bisschopszetel.”

Dit jaar organiseert de vzw Vrienden van de Sint-Maartenskathedraal Ieper een tentoonstelling over de heropbouw van de kathedraal na de Eerste Wereldoorlog. “Naar aanleiding hiervan hebben we gevraagd de bisschopszetel terug in Ieper te kunnen tonen”, zegt voorzitter Toon Breyne. “Daarop besloot de Brugse kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator een nieuwe bisschopszetel in gebruik te nemen. Zo staat de bisschopszetel na zestig jaar definitief terug in Ieper.” De bisschopszetel staat aan de hoek van de zuidelijke zijbeuk en kruisbeuk, vlakbij de tijdelijke tentoonstelling over de heropbouw. De kerkraad maakt van andere resterende delen van het oude koorgestoelte nog een tweede zetel die ook in de kathedraal te zien zal zijn.