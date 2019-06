“Bent u van plan om al uw problemen op te lossen met geweld?” Christophe Maertens

14 juni 2019

08u18 3 Ieper Een 32-jarige man uit Ieper blijkt agressief uit de hoek te komen. D.V. staat voor de rechtbank voor drie feiten waarbij hij geweld gebruikte. Hij riskeert een jaar cel met uitstel.

Zo kreeg D.V. het aan de stok met zijn buurman. De buur had een discussie gehad met de vriendin van de beklaagde en dat zinde D.V. niet. Hij trapte de deur van zijn buurman in en werkte de man tegen de grond. Volgens zijn advocaat, meester Christine Onraet, liet de buurman zich ook niet onbetuigd. In een tweede zaak werd de beklaagde agressief in het verkeer. Ook daarbij vielen er klappen. De beklaagde zegt te zijn uitgedaagd. “De tegenpartij reed zelf over het trottoir om achter de wagen van mijn cliënt te komen”, aldus de verdediging. “Er werd aan bumperrijden gedaan.” Toen de wagens halt hielden, sprong de dertiger op de motorkap en haalde hij uit. D.V. beschikt over een strafregister. De openbare aanklager vroeg dan ook een jaar cel met uitstel tegen de man. “Op die manier hebben we een stok achter de deur tegen dat die man zich opnieuw zou misdragen”, aldus de procureur. “Bent u van plan om al uw problemen op te lossen met geweld? Mocht iedereen dat doen dan was de rechtbank veel te klein”, merkte de rechter nog op. Vonnis op 23 juli.