Bellewaerde is klaar voor de grote heropening: “Volg het spoor van de leeuw en hou afstand”

Christophe Maertens

24 juni 2020

16u26 0 Ieper Na de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad kan pretpark Bellewaerde in Ieper op woensdag 1 juli weer de deuren openen. “Veel te laat”, vindt directeur Stefaan Lemey. “We waren al veel langer klaar.” Het park nam dan ook een hele reeks maatregelen die de veiligheid van de bezoekers en de medewerkers moet garanderen.

“We waren eigenlijk al klaar om op 8 juni opnieuw te openen, maar het heeft niet mogen zijn”, zucht directeur Stefaan Lemey. “We hadden ook al toestemming gevraagd om eens te proefdraaien tijdens een testweekend, maar daar hebben we nu maar één kans meer voor, namelijk komend weekend.” Het park wilde tijdens dat testweekend duizend mensen toelaten. Maar ondertussen is alles klaar om op 1 juli de deuren open te gooien. “Om de veiligheid te garanderen, laten we een beperkt aantal bezoekers per dag toe”, gaat de directeur verder. “Daarom is het verplicht vooraf een ticket te reserveren. Ook mensen die een abonnement hebben, vragen we te reserveren.”

Maatregelen

Ook in het park moeten de mensen zich aan de coronamaatregelen houden, zoals 1,5 meter afstand houden met andere bezoekers en medewerkers. Dit geldt op de wandelpaden, maar ook in de restaurants, souvenirwinkels en wachtrijen van de attracties. Op de grond is bewegwijzering aangebracht – in de vorm van leeuwenpoten - zodat de bezoekers in dezelfde richting door het park kunnen wandelen.

Veiligheid is altijd al een topprioriteit geweest voor Bellewaerde en dat is nu niet anders. We hebben alle maatregelen getroffen om je bezoek zo veilig mogelijk te laten verlopen Directeur Stefaan Lemey

Op de attracties zul je per groep kunnen plaatsnemen. De parkwachters zorgen ervoor dat er voldoende afstand is tussen twee groepen. In de attracties en in de wachtrijen is het verplicht om vanaf 12 jaar een masker te dragen. Wie geen mondmasker bij heeft, kan er een kopen in de souvenirshops in het park. “We vragen de mensen ook regelmatig de handen te wassen. Er is ontsmettingsmiddel op verschillende plaatsen in het park en aan elke attractie. Even uitrusten op een bankje kan, maar hou zeker een veilige afstand met andere bezoekers. Veiligheid is altijd al een topprioriteit geweest voor Bellewaerde en dat is nu niet anders. We hebben alle maatregelen getroffen om je bezoek zo veilig mogelijk te laten verlopen.”

Geen roofvogeldemonstratie

Iedereen zal alle attracties en dieren kunnen ontdekken, verzekert de directie. “We streven ernaar alle attracties te openen. Door de drukte kan het zijn dat bepaalde attracties of ruimtes tijdelijk afgesloten worden. We communiceren hierover in het park”, gaat Lemey verder. “Tijdens je bezoek kun je de dieren bezichtigen op een veilige afstand. Het Lemureneiland is voor de veiligheid niet toegankelijk voor publiek. Ook de olifantentraining, amoerluipaardentraining en roofvogeldemonstratie gaan niet door.”

Naar tewerkstelling toe zullen nog altijd evenveel mensen aan de slag kunnen. “Het is niet omdat we minder bezoekers toe laten in het park dat er minder werk is, integendeel. Alles moet namelijk ontsmet en in goede banen geleid worden.” Meer info op www.bellewaerde.be.