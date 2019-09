“Beklaagde laat vuisten spreken als hij verbaal niet meer uit de hoek kan komen” Christophe Maertens

18 september 2019

14u14 0 Ieper “Die man kan verbaal niet uit de hoek komen en haalt dan zijn vuisten boven.” Dat zei de openbaar aanklager op de rechtbank van Ieper over F.D. (49) uit Ieper. De beklaagde riskeert een effectieve celstraf voor het uitdelen van slagen op café.

F.D. nam het op café op voor een oude klasgenoot van hem die door enkele cafébezoekers werd uitgelachen. De openbare aanklager wil de veertiger achter tralies zien, vooral omdat het niet de eerste keer is dat F.D. over de schreef gaat. Zo heeft hij al vijftien correctionele veroordelingen, drie veroordelingen door het hof van beroep en twee veroordelingen door de politierechter op zijn naam staan. Meester Koen Bentein, die het opneemt voor de beklaagde, gaf toe dat zijn cliënt problemen kan veroorzaken, vooral als hij gedronken heeft. “Maar sinds een aantal maanden drinkt hij niet meer”, aldus de raadsman. “Hij heeft zich herpakt. Op het moment van de feiten was zijn vader trouwens nog maar pas gestorven. Ook zijn broer is nog niet lang overleden. De man maakte een zware periode mee.” Vonnis op 21 oktober.