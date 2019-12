Aspinte in Hollebeke, allen welkom

Christophe Maertens

11 december 2019

De aspi's van Chiro Ekebelloh in Hollebeke zetten op 28 december een fuif op poten.

“Op 28 december zorgen we voor heel wat gezelligheid op het dorpsplein van Hollebeke”, zegt Laïs Dumortier van de Chirogroep Ekebelloh. “Je kunt vanaf 17 uur de sfeer komen opsnuiven met een hapje en een drankje. Voor warmte zullen de aspi’s zeker zorgen, want naast een warme chocomelk, soep of glühwein kun je je ook opwarmen rond de vuurkorven. Te warm? Een frisse ‘pinte’ of lekkere frisdrank kun je er ook vinden. Het wordt een gezellig samenzijn in de kerstsfeer met een lekkere verse hamburger.”