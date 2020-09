Alternatieve kermis in Brielen: stoet en Kubbtornooi in eigen bubbel

Christophe Maertens

16 september 2020

0

Door de coronacrisis werd het programma voor de kermis in Brielen verplaatst naar volgend jaar. “Wij willen de inwoners van Brielen toch een hart onder de riem steken en zullen dit jaar aangepast buitenprogramma op poten zetten”, zegt Pieter Beele van het kermiscomité van Brielen. “De inwoners van Brielen hebben ons nooit in de steek gelaten. Wij kunnen het dan ook niet maken om dit jaar niets te organiseren voor hen.”

Geel en groen

Op vrijdag 18 september is er Apero in de bubbel. Daarbij trekt een stoet voorbij met de reuzen Korre, Nele, Korneel en Lucy. “We vragen de inwoners van Brielen om hun huizen in de kleuren van Brielen, geel en groen te versieren en hun aperitiefglazen klaar te zetten. Tijdens het passeren zal het Kermiscomité Brielen aan alle inwoners een gratis aperitief schenken. Ze kunnen nog extra flessen bestellen bij ons om dan in hun eigen bubbel thuis verder te aperitieven.”

Kubbtornooi

Op zaterdag 19 september staat een kubbtornooi op het programma en de dag daarop is er een fietstocht voorzien door de regio. Alle activiteiten zullen plaatsvinden in bubbels en volgens de geldende coronamaatregelen.