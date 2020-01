Aandeel Picanol geschorst op de beurs

Christophe Maertens

14 januari 2020

09u35 6 Ieper Op de beurs van Brussel is het aandeel van Picanol geschorst, in afwachting van een persbericht. Dat meldt beursregulator FSMA. Picanol heeft af te rekenen met een cyberaanval en zoekt samen met de federale politie naar een oplossing.

De weeftouwenfabrikant Picanol kreeg maandag melding dat hun softwaresysteem was gehackt met ransomware. Daarbij vragen hackers losgeld in ruil voor een code om de computergegevens weer vrij te krijgen. De vestiging in Ieper ligt daardoor plat. 1.500 arbeiders en bedienden zitten thuis wegens werkloosheid door overmacht.

De hackers vroegen Picanol om contact op te nemen, maar daar ging het bedrijf niet op in. De weefgetouwenfabrikant verwittigde de politie en zit dinsdag samen met de Federal Computer Crime Unit (FCCU) om te overleggen wat er moet gebeuren. Ook in China en Roemenië zijn vestigingen getroffen.