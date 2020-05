#7metde7op7: vzw De Zeven vraagt mensen te sporten op 7 juni en dat te linken aan het getal 7 Christophe Maertens

25 mei 2020

13u55 0 Ieper De vzw De Zeven, organisator van Ieper Trail, Bellewaerde Trail en het bike-runevenement Over the Top, komt in deze coronatijden op de proppen met een leuk initiatief.

“Met #7metde7op7 willen we opnieuw inzetten op een leuke, ontspannende, en haalbare sportactiviteit voor iedereen”, zegt Bart Callens van de vzw. “Op zondag 7 juni willen we iedereen aan het sporten krijgen, uiteraard volgens de coronamaatregelen. Wandelen, fietsen, lopen: het staat de deelnemers vrij om hun discipline zelf te kiezen. De enige voorwaarde is dat er wordt gesport tussen 7 en 19 uur.”

Deelnemers kunnen zich registeren op sites.google.com/view/dezevenvzw en dat levert een borstnummer op. “Als extra uitdaging vragen we een link te zoeken met het getal 7: misschien loop je 7 kilometer of ga je 77 kilometer fietsen? Maar we zijn ervan overtuigd dat de deelnemers nog creatiever en origineler uit de hoek kunnen komen. Via Instagram, Strava en Facebook verzamelen we graag zo veel mogelijk foto’s.”