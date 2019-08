Ieper start met taxicheques voor jongeren Christophe Maertens

28 augustus 2019

09u03 5 Vanaf maandag 2 september kunnen Ieperse jongeren tussen de 16 en 25 bij de jeugddienst een pakket taxicheques afhalen. “Met deze taxicheques wil het stadsbestuur de jongeren de mogelijkheid bieden om veiliger uit te gaan en het taxi-aanbod te leren ontdekken”, zegt schepen van Jeugd Dimitry Soenen.

“Voor 10 euro krijg je taxicheques met een totale waarde van 30 euro, 6 cheques met elk een waarde van 5 euro. De taxicheques kan je gebruiken voor vervoer in de regio bij de deelnemende taxibedrijven. De namen van de deelnemende taxibedrijven staan op de cheques”, aldus de schepen. “Goed om weten: er wordt niet teruggegeven op de waarde van de cheques. Als de waarde niet toereikend is, past de gebruiker bij. Het is ook aangewezen om vooraf je taxi te reserveren om zeker te zijn van de beschikbaarheid. De cheques blijven het volledige schooljaar geldig, maar kan je alleen gebruiken in het weekend, tijdens vakantieperiodes en op feestdagen, na 20 uur en voor 7 uur.”

De cheques afhalen kan bij de jeugddienst, Fochlaan 3 in Ieper, tijdens de openingsuren. Breng identiteitskaart en 10 euro mee.

“Taxicheques kunnen een deel van de oplossing zijn binnen een bredere mobiliteitsmix. Het is een mooi begin, maar als enige oplossing is het onvoldoende”, reageert Jordy Sabels van Groen Ieper. “We moeten ook inzetten op een beter openbaar vervoer met latere busritten en een bredere vorm van deelmobiliteit, fietsen, wagens en andere vormen.”