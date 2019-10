Zodanig beschonken dat 46-jarige bestuurder onder oog van politie constant stil valt met wagen Mathias Mariën

22 oktober 2019

15u41 1 Ichtegem De politie Kouter heeft maandagnacht een 46-jarige chauffeur uit Ichtegem onderschept die dwars op de baan stond en door zijn beschonken toestand telkens opnieuw stil viel met zijn wagen.

De politiepatrouille merkte het voertuig even voor 2 uur op langs de Westkerkestraat in Ichtegem. De wagen van de man stond dwars over de baan. De bestuurder probeerde verschillende keren zijn wagen te starten en verder te rijden, maar de wagen viel telkens opnieuw stil. De bestuurder bleek uit controle onder invloed van alcohol en legde een positieve ademtest af. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. De zaak krijgt nog een staartje in de politierechtbank.