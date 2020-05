Zo kan het ook: De Zandkorrel steekt saaie dranghekken op speelplaats in fleurig jasje Timmy Van Assche

21 mei 2020

15u47 0 Ichtegem Zowat alle scholen in ons land moeten de speelplaats opdelen volgens de klassen en contactbubbels. Dat gebeurt veelal met dranghekken of linten, maar in Eernegem heeft MPI De Zandkorrel een leuke manier gevonden om het opdelen wat minder kil te maken.

De speelplaats van De Zandkorrel is ook met dranghekken opgedeeld, maar dankzij sponsors ziet het er toch een flink stuk fraaier uit. Zo hangen er kleurrijke bloemen en planten, maar ook tekeningen op. Zo deed tuincentrum Defever uit Gistel haar duit in het zakje, maar ook speciaalzaak Kemel-Wallyn uit Eernegem en vrijwilligers stroopten de mouwen op.

Achterliggend verhaal

De Zandkorrel is een basisschool voor buitengewoon onderwijs. Coördinator Franky Douvere legt uit waarom zijn school de speelplaats leuker maakt. “Eigenlijk moet ik beginnen door te verwijzen naar ons project Burgerschap XXL, waar naast onze school ook het woonzorgcentrum Sint-Anna en de gemeente aan meewerkt. Net wanneer dit project klaar was, brak de coronacrisis uit en moesten we alle remmen dichtknijpen. Het ligt niet in de aard van ons schoolteam om zomaar op te geven en ook in coronatijden wilden we ons project blijven vormgeven.”

Zonnebloemactie

“Zo lanceerden we Radio Zandkorrel, waar leden van het schoolteam, kinderen, bewoners en personeelsleden van Sint-Anna hun lievelingsliedjes konden aanvragen. Er was ook een zonnebloemactie en bewegingsactiviteit met work-out voor de bewoners van het rusthuis. De coronacrisis, de vele bevreemdende maatregelen en fysieke afstand creëren de nood om nog harder in te zetten op verbinding, groepsgevoel, burgerschap en sociale samenhorigheid. Nu, intussen mogen de oudste en jongste leerlingen terug naar school komen. Brugfiguur en medeoprichter van het project Nik Lippens zette naast andere externe partners mee zijn schouders onder de ‘survivalgids verbinding’ die via de scholenkoepel GO! wordt verspreid. In die gids staan tips om die verbinding tussen de leerlingen te verhogen, waaronder dus het opsmukken van de speelplaats, maar ook het veelvuldig gebruik van muziek en beweging. In onze school is zelfs een werkgroep opgericht om specifiek in te zetten op het welbevinden van de kinderen.”

Meer info vind je op het kennisplatform van het GO! via https://pro.g-o.be.