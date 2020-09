Word gemachtigd opzichter in Ichtegem: “Veilige schoolomgevingen van allergrootste belang” Bart Boterman

02 september 2020

16u13 0 Ichtegem Het gemeentebestuur van Ichtegem en de Lokale Politie Kouter geven vier opleidingssessies om het brevet van ‘gemachtigd opzichter’ te bekomen. “Verkeersveiligheid en veilige schoolomgevingen zijn immers van het allergrootste belang”, vertelt burgemeester Jan Bekaert (W.I.T.).

“Met de start van het nieuwe schooljaar komen deze thema’s steeds extra onder de aandacht en daar ben ik blij om. Gemachtigd opzichters helpen mee aan verkeersveilige schoolomgevingen. Ze zorgen ervoor dat voetgangers veilig kunnen oversteken aan de schoolpoorten of bij de jeugd- of sportverenigingen”, aldus Bekaert. Het gemeentebestuur wil leerkrachten, begeleiders, animatoren, geëngageerde ouders en geïnteresseerden in veilig verkeer aanspreken om zich in te schrijven.

Attest

Op 16 en 30 september 2020 worden verschillende opleidingssessies aangeboden, telkens om 8.30 uur of om 13 uur. Onder leiding van de politiezone Kouter leren de geïnteresseerden de knepen van het vak en op het einde van de opleiding krijgt men een attest mee naar huis. Afhankelijk van het aantal deelnemers zullen de opleidingssessies plaatsvinden in COC De Ster in Ichtegem of in de raadzaal van het administratief centrum in Eernegem.

Inschrijven

Inschrijven kan door een e-mail te sturen naar luc.bultinck@police.belgium.eu met vermelding van je naam, geboortedatum en de sessie waar je graag naartoe zou willen komen. Waar de opleidingen precies zullen doorgaan, wordt via mail gecommuniceerd.