WIT en Liberaal 2018 stellen beleidsplan voor aan inwoners op maandag 8 juli

26 juni 2019

14u08 0 Ichtegem Tijdens een infomoment in sport- en cultuurcentrum De Klokkenput zullen coalitiepartners WIT en Liberaal 2018 het beleidsplan voor de nieuwe legislatuur toelichten. De sessie start om 19 uur in sport- en cultuurcentrum De Klokkenput in de Bruggestraat 104a.

Voor de periode tot 2024 heeft het gemeentebestuur een beleidsplan opgesteld. Dit plan geeft aan welke initiatieven de gemeente en het sociaal huis in petto hebben. “Er staat immers heel wat op stapel binnen welzijn, mobiliteit, infrastructuur, sociale dienstverlening, participatie, veiligheid, lokale economie, jeugd, vrije tijd, milieu en duurzaamheid”, laat de coalitie verstaan. “Het nieuwe gemeentebestuur heeft zich voorgenomen om meer en regelmatiger te communiceren over het beleid en om de inwoners van Ichtegem meer bij dit beleid te betrekken. Een belangrijke eerste stap is een infomoment waarop iedereen welkom is. Tijdens deze vergadering zullen de burgemeester en de schepenen de belangrijkste initiatieven toelichten.” Na afloop wordt een drankje aangeboden, kunnen er vragen gesteld en ideeën uitgewisseld worden. Diezelfde dag wordt ook een gloednieuw online platform gelanceerd waarbij inwoners adviezen en tips kunnen delen. Na het infomoment verschijnt het beleidsplan ook op de gemeentelijke website.