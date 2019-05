Willy Vanslembrouck wint Kasperprijs als erkenning voor vrijwilligerswerk Timmy Van Assche

30 mei 2019

16u17 3 Ichtegem Willy Vanslembrouck uit deelgemeente Bekegem kreeg dit jaar de Kasperprijs toegedicht. De prijs wordt naar jaarlijkse gewoonte toegekend op Hemelvaartsdag door Beweging.net.

De Ichtegemse afdeling van Beweging.net kwam ter gelegenheid van Rerum Novarum samen met de verschillende deelorganisaties. Na de eucharistieviering was het verzamelen geblazen in zaal Brouwershove. Koen Pattyn van de CM nam het woord om namens Beweging.net alle vrijwilligers te danken. In het bijzonder werd dit jaar Willy Vanslembrouck uit Bekegem in de kijker gezet. Hij kreeg van de beweging de Kasperprijs, bekend als een erkenning voor vrijwilligerswerk. “Willy was vele jaren actief als voorzitter van de Bekegemse Gezinsbond en zet zich nu nog in als vrijwilliger bij Samanavakanties”, vertelt Pattyn. “Ook is Willy nog actief in de ondersteuning van de Vrije Basisschool Bekegem-Eernegem.” Voor zijn sociale inzet kreeg Willy uit handen van Bekegemse bestuursleden Isabelle Bussche en Daniel Roose een luxueus ontbijt in Caro’s Home aangeboden om samen met zijn echtgenote Rita van te genieten.