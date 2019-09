Wie wil gemachtigd opzichter worden? Gemeente en politie richten cursus in Timmy Van Assche

11 september 2019

15u06 1 Ichtegem Op woensdag 18 september en 2 oktober kun je terecht in het administratief centrum van Eernegem om een cursus te volgen om gemachtigd opzichter te worden.

De opleiding is gratis. Elke dag zijn er sessies in zowel de voor- als namiddag. Een gemachtigd opzichter helpt mensen om op een veilige manier de weg over te steken en vormt een bekend gezicht op straat, zoals in de buurt van scholen. Na de sessie krijgen deelnemers een getuigschrift. Meer informatie en inschrijven kan via e-mail naar luc.bultinck@police.belgium.eu.