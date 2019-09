Wie heeft de mooiste tuin van Ichtegem? Timmy Van Assche

03 september 2019

11u26 0 Ichtegem Tuinhier, de bekende vereniging van en voor tuinliefhebbers, maakt donderdag de mooiste tuinen van Ichtegem bekend.

De gemeentelijke tuinkeuring is een vaste activiteit van Tuinhier. Op donderdag 5 september worden de mooiste tuinen van de gemeente bekendgemaakt. Er zijn vier categorieën. “Op 1 juli trokken we met deskundige Dirk De Vliegher op pad door heel Ichtegem. Op 5 september om 19.30 uur geven we via een diavoorstelling een overzicht en maken we de laureaten van dit jaar bekend.” De voorstelling vindt plaats in De Ster in de Engelstraat. Leden van Tuinhier kunnen gratis binnen, niet-leden betalen 3 euro.