Wie geeft legkippen een nieuwe thuis? Timmy Van Assche

09 januari 2020

16u57 0 Ichtegem Het lokaal bestuur van Ichtegem biedt alle inwoners in februari de kans om één of meerdere biolegkippen te ‘adopteren’. Kippen die voor de industrie niet meer voldoende productief zijn, kun je zo een tweede leven geven in je tuin.

“Deze kippen leggen nog vlot een pak eieren én het zijn ook heel goede afvalverwerkers en onkruidverdelgers. De kippen zijn ongeveer anderhalf jaar oud. Gemiddeld verwerken ze zo’n 150 gram keuken- en tuinresten per dag per dier. Kippen eten vooral schillen en bladeren van groenten en fruit, oud brood en restjes bereid voedsel, best aangevuld met wat graan of meel. Vergeet ook niet om steeds vers water te voorzien”, laat schepen van milieu Celesta Muylle (WIT) weten.

Een biokip kost 4 euro per stuk, met een maximum van drie stuks per gezin. Deze aankoop komt niet in aanmerking voor de kippenpremie van de gemeente.

Inschrijven kan tot en met vrijdag 17 januari via www.ichtegem.be/aankoop-biokippen of via mail naar milieudienst@ichtegem.be. De kippen kunnen afgehaald worden op zaterdag 1 februari tussen 10 en 12 uur aan de gemeentelijke werkplaats in de Dokter Bruwierlaan 104. Meer info: 059/34.11.20.