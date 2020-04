Werken in en rond Eernegem hervatten binnenkort: dit moet je weten over de nieuwe verkeersmaatregelen Timmy Van Assche

15 april 2020

14u44 0 Ichtegem Sinds enkele maanden wordt er gewerkt in en rond het centrum van Eernegem. Het gaat om voorbereidingen o m de waterleiding in de Aartrijkestraat volledig te vernieuwen. De werken werden eind maart stilgelegd ter hoogte van het kruispunt Halve Bareel wegens het coronavirus. Binnenkort gaan ze opnieuw van start.

“In de week van 20 april worden asfalteringswerken uitgevoerd en belijning aangebracht op het kruispunt Halve Bareel en omgeving”, begint schepen van Openbare Werken, Lieven Cobbaert (Liberaal 2018). “Ook het fietspad langs de Oostendesteenweg wordt verder afgewerkt. Na afloop van deze werken worden de vaste verkeerslichten weer aangezet en zal het kruispunt vrij zijn voor al het verkeer.” Er blijft echter wel een kleine strook van het fietspad richting Gistel onafgewerkt als gevolg van de coronamaatregelen. Hier dient nog een eindafkoppeling te gebeuren op een later tijdstip.

Kruispunt dicht

In de week van 27 april gaat het kruispunt van de Mitswegestraat met de Aartrijkestraat en Zedelgemsesteenweg gedurende een langere periode dicht. “Het Agentschap Wegen en Verkeer start op dat moment met de heraanleg van het kruispunt met het oog op veiliger verkeer”, verduidelijkt burgemeester Jan Bekaert (WIT). “De maximumsnelheid van 50 kilometer per uur wordt hier vaak niet nageleefd. Met behulp van een middengeleider zal de rijweg versmald worden. In combinatie met een asverschuiving moet dit de snelheid temperen ter hoogte van dit kruispunt”, voegt Bekaert toe.

Door deze werken gelden er enkele verkeerswijzigingen. Verkeer komende vanuit Aartrijke richting het centrum van Eernegem volgt de omleiding via de Kriekestraat en Bruggestraat. Hiervoor wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Kriekestraat en er wordt uitgezonderd plaatselijk verkeer in twee richtingen ingevoerd in de Kriekestraat vanaf de Bruggestraat tot en met huisnummer 24. Het zwaar verkeer moet de omleiding via de Zuidstraat, N33 Oostendesteenweg, Zedelgemsesteenweg en Fabriekweg volgen.

Verkeer dat uit het centrum van Eernegem komt, moet in de richting van Aartrijke de omleiding langs de Bruggestraat volgen. Het verkeer komende uit de Aartrijkestraat kan het kruispunt steeds uitrijden naar rechts, op de Zedelgemsesteenweg richting Oostendesteenweg. Links uitrijden richting Aartrijke is niet mogelijk. De Mitswegestraat is dus ook niet bereikbaar. De Aartrijkestraat en Achterstraat blijven toegankelijk voor verkeer in beide richtingen. Het (zwaar) verkeer dat uit Gistel/Torhout komt, volgt in de richting van Aartrijke de omleiding langs de Zuidstraat. De tonnagebeperking wordt opgeheven. Het verkeer naar centrum Eernegem kan via de Stationsstraat of de Zedelgemsesteenweg en de omleiding langs de Fabriekweg rijden.

Meer info

Het lokaal bestuur verduidelijkt dat deze werken de herinrichting van het kruispunt Zedelgemsesteenweg, Aartrijkestraat en Mitswegestraat omvatten. “De werken aan de waterleiding in de Aartrijkestraat zullen wellicht, als gevolg van de coronamaatregelen, niet kunnen opstarten voor het bouwverlof. We volgen de situatie nauwgezet op. Van zodra we hier meer informatie over hebben, zullen we dit communiceren”, geeft Cobbaert nog mee. “De inwoners en handelaars van de betrokken straten krijgen een uitgebreide bewonersbrief van het bestuur. Voor vragen kan contact opgenomen worden met de technische dienst van de gemeente via 059/34.11.20.