Welke Ichtegemnaar inspireert het meest? Inwoners kunnen nu stemmen Timmy Van Assche

05 maart 2020

13u35 0 Ichtegem Op vrijdag 27 maart om 20 uur worden de eerste #IchtegemInspireert-awards uitgereikt in sport- en cultuurcentrum de Klokkenput in Eernegem. Inwoners kunnen vanaf nu stemmen op de verschillende kandidaten per categorie.

Naast vier sportprijzen - sportman, sportvrouw, jeugdsporter en sportvereniging van het jaar - worden ook vier #IchtegemInspireert-awards uitgereikt aan inwoners, scholen en verenigingen die zich op een inspirerende manier ingezet hebben voor onze gemeente in 2019. Het gaat daarbij om de meest inspirerende jongere, volwassene, senior en vereniging/school.

“In januari 2020 kon iedereen zich kandidaat stellen. Er kwamen in totaal 25 kandidaturen binnen over de acht categorieën. Een jury, bestaande uit de voorzitters van de gemeentelijke adviesraden en twee ambtenaren, stelde een shortlist samen met de finale genomineerden. De namen zijn bekend en nu is het aan de inwoners.”

Surf tot en met 22 maart 2020 naar www.ichtegeminspireert.be en stem op jouw favoriete kandidaten voor de #IchtegemInspireert-awards. “Stemmen is gratis en neemt slechts 2 minuutjes van je tijd in beslag”, meldt de gemeente. “Alleen geregistreerde inwoners van de gemeente Ichtegem kunnen één keer een stem uitbrengen per categorie. Mensen van buiten de gemeente kunnen niet stemmen voor de awards. Op die manier worden de awards echt voor en door de Ichtegemnaars uitgereikt”, benadrukken de organisatoren.