Wegenwerker (35) zwaargewond nadat hij met been onder kraan terecht komt Bart Boterman

07 november 2019

13u44 0 Ichtegem Een 35-jarige arbeider uit Aartrijke is woensdagnamiddag zwaargewond geraakt tijdens wegenwerken in de Keibergstraat in Ichtegem. Het slachtoffer kwam met zijn been onder de rupsbanden van een kraan terecht.

In de Keibergstraat zijn op dit moment wegenwerken aan de gang, namelijk voor een gescheiden rioleringsstelsel en een nieuw wegdek met voet- en fietspaden. Woensdag rond 16.30 uur liep het grondig fout. Een 35-jarige wegenwerker kwam met zijn been onder de rupsband van een kraan terecht. De hulpdiensten waaronder de MUG kwamen ter plaatse. Het slachtoffer werd met zware verwondingen aan het been naar het ziekenhuis AZ Delta in Roeselare overgebracht.

De politie Kouter deed de nodige vaststellingen. Het parket en de arbeidsinspectie (Toezicht Welzijn op het Werk) werden verwittigd voor een onderzoek. Er zou geen levensgevaar zijn.