Wegenwerken zorgen voor stevig oponthoud in en rond centrum van Eernegem TVA BBO

13 januari 2020

18u52 27 Ichtegem In en rond het centrum van Eernegem startte het Agentschap Wegen en Verkeer in opdracht van De Watergroep en Fluvius met enkele wegenwerken. Dat de werken hinder zouden veroorzaken was te verwachten, maar op sociale media zijn de verzuchtingen enorm.

Er zijn werken gestart in de N368 Aartrijkestraat, schuin tegenover supermarkt Okay. Tegelijkertijd wordt er verder gewerkt aan de waterleiding in de N368c Zedelgemsesteenweg tot het kruispunt met de Aartrijkestraat en Mitswegestraat. Hier wordt het verkeer geregeld door middel van verkeerslichten. Door de impact van deze twee werken wordt er éénrichtingsverkeer ingevoerd in de Aartrijkestraat en in de Achterstraat zodat het verkeer een lus kan maken. Deze werken zullen tot eind februari duren.

Nog meer werken

En dan zijn er ook nog werken in de N33 Oostendesteenweg en kruispunt Zedelgemsesteenweg met de Aartrijkestraat en Mitswegestraat. Het gaat om voorbereidende werken tot voorbij het kruispunt Halve Bareel. Een maand lang worden nutswerken uitgevoerd aan de sterk verouderde leiding, die al voor meerdere lekken zorgde. Tijdens deze fase zullen de verkeerslichten op het kruispunt Halve Bareel blijven werken. Er worden wel nog bijkomende verkeerslichten geplaatst langs de werken. Tegelijk wordt de rijweg ook versmald.

Frustratie

Ook al werden de werken al hinderlijk aangekondigd, de frustratie bij automobilisten is enorm. “Wat een zootje” of “een half uur file richting de supermarkt” zijn maar enkele van de verzuchtingen. “Dit kan toch niet voor een hele maand zo zijn?”, vragen inwoners zich openlijk af. “De omleidingsborden lijken nergens op. Mensen komen van alle kanten en weten niet meer welke richting ze moeten nemen. Het is een zottenkot.” Het valt af te wachten of