Wat een start! Al 8.000 ‘Ichtegembonnen’ verkocht in amper 3 weken Timmy Van Assche

18 juni 2020

17u11 0 Ichtegem De Ichtegembon, een van de steunmaatregelen van het lokaal bestuur om de handelaars een duwtje in de rug te geven, kent een vliegende start. Zo’n drie weken na de lancering werden al ruim 8.000 waardebonnen verkocht.

Van 1 juni tot en met 15 juli kan iedereen online Ichtegembonnen aankopen. Je betaalt 10 euro per bon, het gemeentebestuur legt 2 euro per bon op waardoor de bon 12 euro waard is. “Via ons online aankoopplatform kan iedereen makkelijk Ichtegembonnen aanschaffen”, vertelt schepen van Lokale Economie Magali Segers (Liberaal 2018). “Heel wat mensen hebben de weg naar de bonnen al gevonden. In nog geen drie weken tijd staat de teller op ruim 8.000 stuks. Dat betekent dat er nu al 96.000 euro naar onze lokale handelaars is gevloeid: 80.000 euro door de bevolking gekocht en 16.000 euro opleg door de gemeente.”

Nieuwe handelaars vinden nog altijd de weg naar het platform en schrijven zich nog steeds in om ook Ichtegembon-handelaar te worden, zo meldt de schepen. Vandaag zijn het er al zo’n 120. “Handelaars die dat wensen, kunnen makkelijk het inschrijvingsformulier op de website www.ichtegem.be/ichtegembon invullen. Ze krijgen dan een communicatiepakket van onze dienst lokale economie en worden toegevoegd aan onze website”, voegt Segers toe.

Alle info over het aankopen van de bonnen of van de deelnemende handelaars vind je op www.ichtegem.be.