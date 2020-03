Warm Eernegem: jongeren stropen de mouwen op voor kwetsbare inwoners Timmy Van Assche

16 maart 2020

15u45 0 Ichtegem ‘Eernegem Helpt!’ Onder die leuze hebben een tiental jongeren uit Eernegem zich verenigd om mensen te helpen die het tijdens deze coronacrisis moeilijk hebben. “We willen graag helpen met bijvoorbeeld boodschappen of de hond uitlaten", vertelt Ward Pattyn (20), één van de initiatiefnemers.

In verschillende steden in ons land schieten de solidaire initiatieven als paddenstoelen uit de grond. Ook in het landelijke Eernegem blijven de inwoners in deze tijden van corona niet bij de pakken zitten. “Met een tiental 16- tot 25-jarigen hebben we ons verenigd om ons in te zetten voor de mede-inwoners die het moeilijk hebben”, zegt Ward, die samen met broer Jens en enkele andere vrienden en leeftijdsgenoten aan de basis van het initiatief ligt. “Omdat de scholen toch gesloten zijn, hebben we nu meer tijd om anderen te helpen. Dat kan gaan van boodschappen doen tot de hond uitlaten of de krant halen. Het voordeel aan zo’n grote groep is dat we elkaar kunnen aanvullen om te helpen. Als de één geen tijd kan vrijmaken, kan de andere inspringen.” Overigens is Ward student verpleegkunde en hij volgt op dit moment stage in een Kortrijks woonzorgcentrum.

Praktisch

Hoe werkt het? Wie hulp kan gebruiken, kan de jongeren een seintje geven via 0468/11.12.76 of een mailtje sturen naar eernegemhelpt@hotmail.com. “Je stuurt een boodschap of vraag in en wij verdelen onder elkaar wie wat doet. We proberen iedereen zo snel mogelijk te helpen", luidt het nog. Om organisatorische redenen valt enkel Eernegem onder het werkgebied.