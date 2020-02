Waarom mag nu ook de voorzitter van de gemeenteraad een sjerp dragen? En wat betekenen de kleuren? Timmy Van Assche

06 februari 2020

Ichtegem De voorzitter van de gemeenteraad, Dieter Debacker (WIT), mag net als de andere leden van het schepencollege nu ook een sjerp dragen tijdens plechtigheden en officiële aangelegenheden. In tegenstelling tot de Belgische of Vlaamse driekleur van de burgemeester of schepenen, telt de sjerp van de voorzitter geheel andere kleuren. Een woordje uitleg.

Vroeger droeg de gemeenteraadsvoorzitter geen onderscheidingsteken, maar de wet heeft daar een mouw aangepast. Net als in andere gemeenten, zoals in Oudenburg, mag de voorzitter van de raad nu ook een lintje dragen. “Ik ben de vertegenwoordiger van onze raadsleden. Als voorzitter is het mijn taak de gemeenteraad, toch hét beslissingsorgaan van onze gemeente, goed te laten functioneren”, legt Debacker uit. “Maar voorzitter zijn is voor mij meer dan dat. Onze burgers zijn minstens even belangrijk en ik zal dan ook met plezier de brug zijn tussen het bestuur en alle Ichtegemnaars.” De functie van gemeenteraadsvoorzitter wordt door het onderscheidingsteken ook opgewaardeerd.

De kleur, dan. Geen Vlaamse of Belgische kleuren, maar wel blauw, wit en rood, en het wapenschild van de gemeente. “Het wapenschild bestaat uit drie zilveren bollen op een blauw veld, verwijzend naar het schild van het ambacht Koekelare. Zowel Eernegem als Ichtegem maakten daar ooit deel van uit. De zilveren bollen verwijzen naar Byzantijnse munten die door de toenmalige heer van Koekelare zouden zijn meegebracht van de kruistocht. Omdat de huidige deelgemeente Bekegem geen deel uitmaakte van dit ambacht, maar wel van de watering Gistel-Oost-over-de-Ware, werd het schild van deze watering gebruikt als hartschild. Dat bestaat uit twee diagonale stroken met hermelijnen op een rood veld. Hiermee waren de huidige kleuren van de gemeente geboren: blauw, zilver en rood. Het zilver wordt wit op een vlag of sjerp.” Op de sjerp wordt eveneens het wapenschild van de Vlaamse Gemeenschap en het wapenschild van de gemeente aangebracht.