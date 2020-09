Vrouw schat bocht verkeerd in en knalt tegen hoogspanningscabine, buurt enkele uren zonder stroom Bart Boterman

28 september 2020

14u45 0 Ichtegem In Ichtegem is zondagavond een auto tegen een hoogspanningscabine gereden. De omgeving rond de hoogspanningscabine zat enkele uren zonder elektriciteit.

Het ongeval gebeurde rond 21 uur, op de hoek van de Eernegemstraat en de Moerdijkstraat. Een bestuurster had haar bocht verkeerd ingeschat en verloor de controle over het stuur. Haar wagen reed tegen de hoogspanningscabine met liefst 11.000 volt. Het voertuig stond deels binnen. De kant van de toegangsdeur en zijkant raakten zwaar beschadigd. De brandweer werd opgeroepen voor instortingsgevaar en ook Fluvius werd meteen verwittigd. Van elektrocutie was gelukkig geen sprake. “De bestuurster was ongedeerd maar uiteraard flink geschrokken", zegt luitenant Francis Vermote van brandweerpost Gistel.

“Netbeheerder Fluvius maakte de cabine spanningsvrij opdat wij het gebouwtje zouden kunnen stutten, gezien de structuur ernstig beschadigd was. Door het afkoppelen van de stroom zat de buurt evenwel enkele uren zonder elektriciteit", aldus Vermote. De pompiers verstevigden de hoogspanningscabine en maakten het ook water- en winddicht. Fluvius staat in voor het herstel. De wagen van de onfortuinlijke bestuurster werd getakeld.