Vrouw heeft dringende medische hulp nodig maar ambulanciers kunnen niet binnen, brandweer moet deur open maken Bart Boterman

10 oktober 2019

14u19 2 Ichtegem In de Aartrijkestraat in Eernegem diende de brandweer donderdagmiddag een deur van een woning open te breken. De bewoonster van het huurhuis had dringende medische hulp nodig, maar de hulpdiensten raakten niet binnen.

Zowel een ziekenwagen, de MUG, twee brandweerwagens en de politie kwamen ter plaatse. Het slachtoffer werd na het open breken van de deur in de woning verzorgd en daarna naar het ziekenhuis overgebracht. Er zou geen levensgevaar zijn. Het incident zorgde voor enige verkeershinder in de Aartrijkestraat.

Gezien de brandweerposten uit de buurt druk bezig waren met de dodelijk woningbrand in de Zuidstraat in Ichtegem, kwam Brandweer Westhoek met versterking naar de Aartrijkestraat in Eernegem.