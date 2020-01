Voordracht licht het vernieuwde erfrecht toe Timmy Van Assche

31 januari 2020

16u19 0 Ichtegem Op dinsdag 4 februari om 14 uur is er een voordracht rond het nieuwe erfrecht in zaal 't Schablier in de Engelstraat 46.

De federale regering heeft het erfrecht grondig herzien en dan kan een extra toelichting en duiding van pas komen. Gastspreker is notaris Bart Van Opstal, gewezen voorzitter van het Koninklijke Federatie van het Belgische Notariaat en nog altijd woordvoerder van Fednot. De toegang tot de voordracht is gratis, maar het bevestigen van je aanwezigheid wordt om praktische redenen wel gevraagd. Het initiatief gaat uit van CD&V Ichtegem. Meer info: cdenv.ichtegem@gmail.com of bij voorzitter Frederiek Vermeulen.