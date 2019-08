Vlaams roodbruin bier van Brouwerij Strubbe: “De recepten zijn dezelfde als vroeger, maar de uitvoering is verfijnder” HLN kiest Hét Streekproduct 2019 Redactie

31 augustus 2019

07u01 0 Ichtegem Pal onder de kerktoren van Ichtegem staat Brouwerij Strubbe, waar Ichtegem’s Grand Cru wordt gebrouwen. Een oer-West-Vlaams roodbruin bier. Achter de muren van de historische brouwerij schuilt zes generaties ervaring. Bier zit als het ware in het DNA van de familie Strubbe.

De oorsprong van de familiebrouwerij gaat terug tot in 1831. Boer en brouwer Ludovicus Strubbe vestigde zich in Ichtegem en stichtte brouwerij De Maecht Van Ghent. In 1854 verhuisde de brouwerij, onder leiding van Louis Strubbe, de volgende generatie, naar de gebouwen van een voormalige blekerijcentrale op het marktplein. Er was voor het eerst sprake van Brouwerij Strubbe. Sindsdien zijn de naam en locatie onveranderd gebleven. Er volgde een gestage groei en in 1962 en 1986 werden forse investeringen doorgevoerd. Eerst een nieuwe brouwzaal en een koperen installatie, vervolgens werden de open gistkuipen vervangen door vier grote tanks van 150 hectoliter.

Met de paplepel

Dankzij die groei was de toekomst weer verzekerd. In 2003 werd de productie van limonade en water stilgelegd om zich volledig te concentreren op bier. Ondertussen was met Marc Strubbe en diens oom Norbert de vijfde generatie aan zet. In 2008 volgde Stefan zijn vader Norbert op. Nu runt hij de brouwerij samen met zijn neef Marc. “Als klein mannetje, amper een paar jaar oud, kreeg je in onze familie al een glas tafelbier bij je eten. Nu is dat ondenkbaar, maar toen was dat gewoon zo. We kregen bier letterlijk met de paplepel binnen”, lacht Stefan.

De brouwerij staat erom bekend de ambachtelijke brouwprocessen en de kennis van de begingeneraties te combineren met moderne installaties. “De recepten zijn dezelfde als vroeger, maar de uitvoering is verfijnder”, legt Stefan uit.

Toegankelijk voor grote publiek

Strubbe produceert twaalf verschillende bieren, waaronder Keyte, Dikke Mathile, Vlaskop, Ichtegem’s Oud Bruin en Ichtegem’s Grand Cru. “Die laatste is een roodbruin bier en dus een typisch West-Vlaams streekproduct. Er zijn nog vier producenten van roodbruin bier in West-Vlaanderen, maar onze brouwerij is de enige die niet in de Leiestreek ligt”, vertelt Stefan.

Ichtegem’s Grand Cru bevat 6.5% alcohol en heeft de typische combinatie van zuur en zoet. “De smaak is te danken aan de mengeling van oud en jong bier. Het oud bier heeft achttien maanden gerijpt op eiken foeders, wat zorgt voor zurigheid en een lichte vanillesmaak. Het jonge bier zorgt voor de zoete smaak en geeft het geheel een fruitige toets. De smaak is perfect in balans en ook toegankelijk voor het grote publiek. Velen zijn nochtans eerst argwanend en moeilijk over de streep te trekken, maar ze draaien snel bij als ze proeven”, besluit Strubbe. “Liefhebbers van zure bieren vinden de Ichtegem’s Grand Cru misschien net niet zuur genoeg.”

