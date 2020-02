Vier personen onder wie twee kinderen naar ziekenhuis door zware botsing in Stationsstraat Bart Boterman

03 februari 2020

10u13 15 Ichtegem In de Stationsstraat in Eernegem is zondag rond 17.30 uur een zware aanrijding gebeurd tussen een personenwagen en een personenwagen met aanhangwagen. Vier personen, onder wie een jongen van 5 en een meisje van 8, raakten lichtgewond en werden naar het ziekenhuis overgebracht.

Volgens de politie Kouter reed de auto met aanhangwagen in de richting van de Oostendsesteenweg, met een 47-jarige Koekelarenaar aan het stuur en zijn 46-jarige echtgenote als passagier. Kort voor de Statieputstraat liep het fout. Een personenwagen met een gezin draaide de straat over om de oprit van hun woning in te rijden. De auto met aanhangwagen probeerde nog uit te wijken naar rechts, maar kwam met de linkerhoek in aanrijding. De auto met aanhangwagen werd weg gekatapulteerd en kwam tot stilstand tegen een houten verkeerspaaltje. Ook het ander voertuig liep ernstige schade op.

De 35-jarige bestuurder bleef ongedeerd maar de passagiers, een 41-jarige vrouw, een meisje van 8 en een jongen van 5, raakten lichtgewond. Ze werden naar het AZ Deltaziekenhuis campus Sint-Rembert in Torhout overgebracht, net zoals de 46-jarige passagierster van het andere voertuig. De politie sloot de Stationsstraat tijdelijk af voor alle verkeer en liet de auto’s takelen.