Vier bestuurders betrapt op gebruik smartphone tijdens politiecontroles Bart Boterman

12 februari 2020

17u05 0 Ichtegem Tijdens politiecontroles dinsdagmorgen in Ichtegem zijn 4 bestuurders betrapt op het gebruik van hun smartphone achter het stuur.

De politie Kouter stond tussen 8.20 uur en 10.30 uur te controleren in de Zedelgemsesteenweg in Eernegem en de Ringlaan in Ichtegem. De vier bestuurders die met hun smartphone bezig waren achter het stuur, mogen een boete verwachten. Er werden ook 19 ademtesten afgenomen en die bleken allemaal safe, laat de politie Kouter weten. Daarnaast waren er nog twee processen-verbaal van waarschuwing voor verzekering en nummerplaat.