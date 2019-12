Veroordeelde verkrachter opnieuw in cel voor verkrachting van z’n buurvrouw Siebe De Voogt

10 december 2019

17u35 0 Ichtegem Een 51-jarige man uit Eernegem zit in de cel op verdenking van verkrachting van z’n buurvrouw. Luc V. werd in 2013 al veroordeeld voor de jarenlange verkrachting van z’n toenmalige echtgenote. Hij kwam toen weg met een voorwaardelijke celstraf van één jaar.

De nieuwe feiten speelden zich eind vorige week af. Luc V. en z’n buurvrouw kwamen elkaar toevallig tegen en beslisten samen nog wat te drinken op zijn appartement. Op een bepaald moment ging de vijftiger opnieuw over de schreef. Hij verkrachtte z’n buurvrouw en zij stapte naar de politie. De man werd opgepakt en zit sindsdien opnieuw in de cel. Hij zou de feiten ook meteen bekend hebben. De raadkamer verlengde de aanhouding van V. dinsdagmorgen met een maand. Voor de Eernegemnaar is het niet de eerste keer dat hij in aanraking komt met het gerecht. In februari 2013 werd hij al veroordeeld voor de jarenlange verkrachting van zijn toenmalige echtgenote. Het slachtoffer moest vijf jaar lang voldoen aan zijn seksuele fantasieën en uitspattingen. Toch bleef ze al die jaren bij hem. Luc V. kwam weg met een voorwaardelijke celstraf van 1 jaar, maar die bracht hem duidelijk niet tot inzicht.