Vernieuwd KSA-heem komt wel heel dichtbij na goedkeuring renovatie in gemeenteraad Timmy Van Assche

12 mei 2020

12u01 0 Ichtegem De Ichtegemse gemeenteraad keurde tijdens de jongste zitting het bestek goed voor de renovatie van het KSA-gebouw in Ichtegem. Goed nieuws dus voor de leden van KSA ‘Bij Tijl & Lamme’, die weer een stapje dichter komen naar de heropening van hun gebouw.

Het lokaal bestuur maakt werk van veilige jeugdomgevingen voor de Ichtegemse jeugd. Dit staat dan ook als één van de belangrijke pijlers vermeld in het Ichtegemse beleidsplan. Na een controle van de brandweer werd het KSA-gebouw in de Koekelarestraat 7 in oktober 2018 helaas gesloten. Het gebouw zelf dateert uit de jaren 1860. “Het pand was op dat moment absoluut niet veilig”, vertelt schepen van jeugd Tina Ledaine (Liberaal 2018). “Na het uitvoeren van een stabiliteitsonderzoek, gingen we over tot het zoeken van een ontwerper voor de renovatie. Na prijsvraag kon het schepencollege de opdracht toewijzen aan Architectenbureau Rik Verlinde uit Torhout. De KSA kan sinds de sluiting van hun heem gebruik maken van de Engelkerk in Ichtegem als tijdelijk onderkomen. De gemeente voorziet ook een container, zodat de KSA’ers hun materiaal hierin veilig kunnen stockeren.”

Volgende fase

“Nu zijn we in een volgende fase van dit project beland”, verduidelijkt burgemeester Jan Bekaert (WIT). “De gemeenteraad gaf goedkeuring aan het bestek, we zullen om en bij de 272.000 euro investeren aan schrijnwerk, de installatie van verwarming en elektriciteit, en herindeling van het gebouw. In de komende weken worden prijsvragen uitgeschreven voor de realisatie van de concrete werkzaamheden, zodat de renovatie effectief kan starten in september van dit jaar.” Schepen Ledaine mikt op het voorjaar van 2021 om het gebouw op te leveren.