Vermiste Ichtegemnaar (61) gezond en wel teruggevonden: hij maakte een wandeling naar Oostende, maar dat wist niemand Bart Boterman

05 mei 2020

16u01 124 Ichtegem Een 61-jarige man uit Ichtegem, die de hele dag vermist was en voor wie een grootschalige zoekactie werd ingezet, is levend en wel teruggevonden. Dat bevestigt Annemie Wittesaele, woordvoerster van de lokale politie Kouter. De man bleek dinsdagmorgen vertrokken voor een wandeling heen en terug naar Oostende, zo'n 30 kilometer, maar had dat aan niemand laten weten.

Zijn familie sloeg alarm toen de man na anderhalf uur nog niet thuis was. Dat was immers niet van zijn gewoonte. Volgens buurtbewoners heeft de gepensioneerde man geen gsm, omdat hij daar principieel tegen is.

De politie ging toch uit van een onrustwekkende verdwijning. “De Cel Vermiste Personen werd ingeschakeld. Ook de politiehelikopter en speurhonden zochten mee in Ichtegem en deelgemeenten, naast de reguliere patrouilles”, aldus politiewoordvoerster Wittesaele over de zoekactie.

Iets voor 17 uur werd de vermiste Ichtegemnaar teruggevonden in Gistel. Hij was zich van geen kwaad bewust. Volgens zijn verklaringen was hij naar Oostende gestapt en al op de terugweg. Dat is een tocht van op zijn minst 30 kilometer. De politie pikte hem op en zette hem thuis af.