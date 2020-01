Verliest Eernegem ‘De dame met de naakte schouders’? Historische beuk kampt met agressieve schimmel Timmy Van Assche

31 januari 2020

18u29 0 Ichtegem Moet een oude treurbeuk voor de kerk van Eernegem straks worden gekapt? De kans is groot, nu de boom moet afrekenen met een agressieve schimmel in de wortels en onderaan de stam. En zo dreigt de Ichtegemse deelgemeente een beeldbepalend zicht te verliezen. De toekomst van de boom was zelfs voer voor discussie op de gemeenteraad.

Even situeren. Voor de Sint-Medarduskerk in hartje Eernegem staan twee grote treurbeuken. Eentje daarvan, die het dichtst bij de Westkerkestraat pronkt, is er slecht aan toe. De wortels en onderste deel van de stam zijn namelijk aangetast door een agressieve schimmel, waardoor de beuk dreigt om te vallen.

Zowel de technische dienst van de gemeente als boswachter Koen Maertens van het Agentschap Natuur en Bos maakten melding van de ziekte. Zo zou de weinige ruimte rondom de boom een van de oorzaken zijn. “Maar er zijn ook de effecten van droogte”, legt Maertens uit. “We zien het de laatste tijd wel vaker dat bomen het alsmaar moeilijker hebben om water tot helemaal bovenaan te pompen. En net als andere levende organismen moet de boom afrekenen met stress en wordt ze bijgevolg ziek.” De andere boom is, voor alle duidelijkheid, niet ziek.

‘De dame met de naakte schouders’

‘De dame met de naakte schouders’, zo wordt de treurbeuk in de volksmond ook genoemd. Hoe lang de boom er precies staat, is onzeker. Zeker is wel dat ze al van voor de Tweede Wereldoorlog bij de kerk pronkt. Vandaag ligt er rond de kerk een aardig marktplein, maar daarvoor maakte de beuk deel uit van het oude kerkhof. Ze was zelfs als bezienswaardigheid bestempeld in een culturele fietstocht in de gemeente.

Op oude prentkaarten zien we de boom al staan. Ze is dus beeldbepalend voor de kern van Eernegem. Iederéén kent die boom Koenraad Vandenbussche, auteur van het boek ‘900 jaar Eernegem’

“Op oude prentkaarten zien we de boom al staan. Ze is dus beeldbepalend voor de kern van Eernegem. Iederéén kent die boom”, bevestigt Koenraad Vandenbussche, auteur van het boek ‘900 jaar Eernegem’. “Het zou jammer zijn moest de boom gekapt worden." Koen Maertens, zelf Eernegemnaar, pikt in. “De kans dat de boom moet worden gekapt, is zeer reëel. Het is spijtig, want de boom is bij iedereen geliefd. Natuurlijk moeten we wel denken aan de veiligheid. Een zieke, omvallende boom in een bos vormt geen groot gevaar. Maar wat als de boom, die toch in het midden van de gemeentekern staat, straks op de openbare weg valt?”

Boomchirurg?

De zieke boom werd zelfs gespreksstof op de jongste gemeenteraad. Karl Bonny (CD&V), oppositieraadslid en gewezen burgemeester, zette het onderwerp op de politieke agenda. “Er is het advies van de boswachter, maar de gemeente zou er goed aan doen om een boomchirurg aan te stellen. Die kan het sluitende antwoord geven of de boom al dan niet gered kan worden. En als ze toch gerooid moet worden, dan moet er geïnvesteerd worden in een volwassen boom in plaats van een kleine scheut.”

Burgemeester Jan Bekaert (WIT) schoot het idee van een boomchirurg niet meteen af. “Maar ik heb weinig redenen om te twijfelen aan de kennis van de boswachter. De wortels en stam zijn te erg aangetast. En natuurlijk, als er een nieuwe boom moet komen, gaan we meteen voor een volgroeid exemplaar.”