Verdeling van mondmaskers aan inwoners volop aan de gang dankzij inzet van veertig vrijwilligers Timmy Van Assche

27 mei 2020

19u20 3 Ichtegem Het uitdelen van mondmaskers aan alle inwoners van de gemeente is volop aan de gang. Uiterlijk aanstaande zondag zullen de Ichtegemnaren een stoffen, herbruikbaar mondmasker in de brievenbus ontvangen. Het lokaal bestuur organiseert de bedeling met vrijwillige personeelsleden en mandatarissen, aangevuld met een aantal bijkomende geëngageerde inwoners.

In een extra zitting van het schepencollege eind april werd beslist om elke inwoner van de gemeente te voorzien van een stoffen, herbruikbaar mondmasker. Het lokaal bestuur trekt hiervoor ruim 34.000 euro uit. Concreet gaat het over 13.000 mondmaskers voor volwassenen en 2.000 modellen voor kinderen. De 15.000 maskers werden begin deze week geleverd. Vanuit zaal de Kouter in Bekegem verdelen personeelsleden alle maskers per gezin en per straat.

“Uiterlijk zondag zal elke inwoner van onze gemeente een stoffen mondmasker in de brievenbus ontvangen. Hiervoor kunnen we rekenen op meer dan veertig vrijwilligers”, zegt burgemeester Jan Bekaert (WIT). “Verschillende van onze medewerkers van het gemeentebestuur en het Sociaal Huis zetten zich hiervoor vrijwillig in. Maar ook heel wat gemeenteraadsleden en leden van het bijzonder comité - over de partijgrenzen heen - stelden zich hiervoor kandidaat, aangevuld met een aantal bijkomende geëngageerde inwoners. We mogen echt trots zijn over hun inzet.”

Gebruiksaanwijzing

De mondmaskers vallen in een enveloppe per gezin in de brievenbus. Daarin steekt ook een korte gebruiksaanwijzing. De mondmaskers werden gemaakt conform de voorschriften van de FOD Volksgezondheid en kunnen gewassen worden op 60 graden.