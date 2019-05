Uitslaande schuurbrand slaat over op haag van buren Jelle Houwen

29 mei 2019

In de Keibergstraat in Ichtegem brak dinsdag rond middernacht een hevige brand uit in een schuur en loods aan een woning. Toen de brandweer ter plaatse kwam sloegen de vlammen al uit het dak van de schuur. Bovendien sloeg het vuur over op een nabijgelegen haag van de buren. De bewoners werden daarna geëvacueerd om de brandweer haar werk te laten doen. Anderhalf uur later was het vuur onder controle maar de brandschade in de schuur is groot. De bewoners mochten dan terugkeren naar huis. Er vielen geen gewonden. Volgens de brandweer is de brand accidenteel ontstaan. De bewoners meldden zelf dat ze in de namiddag bezig waren geweest met het verzagen van paletten tot brandhout met een elektrische tafelzaag. Wellicht is daar dan enkele uren later iets bij fout gelopen.