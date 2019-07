Twee bermbrandjes in één avond door onoplettendheid Bart Boterman

17 juli 2019

11u17 5 Ichtegem De bermen zijn kurkdroog en dat veroorzaakt her en der vegetatiebrandjes, zoals dinsdag in Ichtegem. De brandweer moest tot twee keer toe uitrukken voor bermbranden.

Rond 17 uur snelde de brandweer naar de Keibergstraat, rond 19 uur naar de Josué Duponlaan. Volgens de politie Kouter werd het brandje in de Keibergstraat, nabij de Veldstraat, veroorzaakt door een weggegooide brandende sigaret. In de Josué Duponlaan probeerde een man mieren te bestrijden met vuur, maar het vuur sloeg over op de begroeiing. Telkens had de brandweer weinig moeite met blussen, maar voorzichtigheid is aangewezen.