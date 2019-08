Tramstatiedagen van start met exclusief optreden van Willem en Augustijn Vermandere, volkslied en grote wandeldag Timmy Van Assche

28 augustus 2019

17u45 0 Ichtegem Vanaf donderdag 29 augustus tot en met zaterdag 7 september vinden weer de ‘Tien te gekke Tramstatiedagen’ plaats in de gelijknamige wijk in Ichtegem. Vanuit een oud tramstel op de bedrijfssite Mispelon in de Hugo Verrieststraat 12 zijn er tien dagen lang weer uitzendingen van Carina Radio op 96.7 FM. Maar er is nog veel meer.

Carina Radio was heel populair in de jaren tachtig en komt nu voor even weer tot leven. “Vzw De Tramstatie Ichtegem zorgt voor een pop up-bar en tal van activiteiten, waar we het hele dorp bij betrekken. Onze peter is Willem Vermandere en we werken samen met Te Gek!?, de organisatie die psychische problemen bespreekbaar wil maken. Vorige radiotiendaagses vonden plaats in 2017 en 2015 en kenden heel veel succes”, zegt secretaris Hannes Hosten. “Er is zowat elke dag iets te doen, maar volgende activiteiten verdienen zeker bijzondere aandacht. Donderdag is er de officiële opening in aanwezigheid van Vlaams parlementsvoorzitter Wilfried Vandaele. De symbolische druk op de knop volgt omstreeks 19.30 uur op de site, gevolgd door een uitvoering van het ‘Liedje van de tram’, een lokaal volksliedje over de vroegere tramlijn Brugge-Leke op de melodie van Funiculi Funicula. Zoveel mogelijk Ichtegemse muzikanten en muziekverenigingen doen mee. Ruim 40 plaatselijke muzikanten zullen op het podium staan.”

Wandeltocht en primeur

Op zaterdag 31 augustus is er vervolgens een grootscheepse wandeldag onder het motto ‘De wereld rond voor Te Gek!?. De start vindt tussen 7 en 15 uur plaats voor diverse afstanden, om 11 uur start van wandeling met allerhande animatie in aanwezigheid van Guy Swinnen, zanger van The Scabs en peter van Te Gek!?. Op donderdag 5 SEPTEMBER om 15 uur luidt jeugdauteur Marc De Bel samen met de Ichtegemse schoolkinderen de alarmbel tegen pesten. “Hij leert de kinderen een slogan tegen pesten aan en trekt dan als eerste aan de alarmbel. Daarna volgen ruim 500 kinderen van de Ichtegemse basisscholen, die ook aan de alarmbel zullen trekken. Tot slot nemen de klokken van de Sint-Michielstoren over", zegt Hosten nog. Op vrijdag 6 september is er dan ook het allereerste optreden samen van vader Willem - peter van de Tramstatie - en zoon Augustijn Vermandere om 19.30 uur in centrum De Ster, Engelstraat 54. Alle info: www.tramstatie-ichtegem.be.