Technisch dienst wordt onder één dak gebracht in deelgemeente Eernegem Timmy Van Assche

17 juni 2020

15u50 0 Ichtegem Het gemeentebestuur van Ichtegem wil haar technische dienst centraliseren. Het onderhoud van het openbaar domein en publieke gebouwen zal vanuit Eernegem georganiseerd worden.

In 1975 smolten Ichtegem, Eernegem en Bekegem samen tot de gemeente die we op vandaag kennen. Maar Eernegem en Ichtegem behielden tot op heden steeds een technische dienst op hun grondgebied. “Het is een aloude traditie om een technische dienst in beide deelgemeenten te hebben, maar eigenlijk is deze manier van werken niet efficiënt", zegt bevoegd schepen Lieven Cobbaert (Liberaal 2018). “Zo werd in sommige gevallen materiaal of gereedschap dubbel aangekocht. Op de site in de Bruggestraat in Eernegem gaan we daarom containers installeren met kleedkamers voor de werklieden, burelen en vergaderzaal. Let wel, het is niet de bedoeling om al het materiaal van Ichtegem ook naar Eernegem te verhuizen, maar de aansturing zal wel vanuit de deelgemeente gebeuren.” De gemeente legt voor het installeren van de containers 165.770 euro op tafel.