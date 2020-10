Takeling van auto in gracht doet boom ontwortelen en weg versperren Bart Boterman

07 oktober 2020

11u46 0 Ichtegem De brandweer werd dinsdagavond iets voor 21 uur door de politie opgeroepen voor een boom die de Vinkensveldstraat in Ichtegem versperde, aan de Ruidenberg. Volgens de politie is dat het gevolg van een ongeval.

Een onbekend voertuig was er van de weg geraakt en in de gracht terechtgekomen, bleek uit de vaststellingen ter plaatse. De bestuurder lichtte de politie niet in maar liet zijn voertuig zelf takelen. Door die takelwerkzaamheden werd een boom evenwel ontworteld. Die kwam dus over de Vinkensveldstraat te liggen waardoor de weg volledig versperd was. Brandweer kwam de boom in stukken zagen om de baan vrij te maken. Ook de kanten van de gracht stortten deels door de takeling van het onbekend voertuig. De politie stelde een proces-verbaal op voor ongeval met vluchtmisdrijf.