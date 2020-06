Stiefvader hoeft niet naar cel voor aanranding van 13-jarig meisje Siebe De Voogt

15 juni 2020

12u50 0 Ichtegem Een 43-jarige Ichtegemnaar heeft een voorwaardelijke celstraf van 18 maanden gekregen voor de aanranding van zijn stiefdochter. Het meisje was op het moment van de feiten amper 13 jaar.

De politie werd op 24 april 2017 naar de woning van M.D. en zijn partner in Ichtegem geroepen. De 13-jarige stiefdochter van de veertiger was in alle staten en had zich opgesloten op haar kamer. Het meisje vertelde aan de politie dat ze al zeker drie jaar lang betast werd door haar stiefvader. De man werd geconfronteerd met de verklaringen van zijn stiefdochter, maar ontkende met klem. In de zomer van vorig jaar werd hij opgeroepen voor een test aan de leugendetector. Kort voor aanvang ging de man door de knieën. Hij bekende dat hij zijn stiefdochter had aangerand, al ontkende hij dat het jarenlang was gebeurd. Na de bekentenissen besliste de onderzoeksrechter om M.D. op 11 juli onder aanhoudingsmandaat te plaatsen.

In de steek gelaten door moeder

De man kwam op 9 januari van dit jaar voorwaardelijk vrij en liet zich door zijn advocaat vertegenwoordigen in de rechtbank. Het parket vorderde een celstraf van 5 jaar, waarvan een deel eventueel gekoppeld aan voorwaarden. “Dit zijn ronduit verwerpelijke feiten”, stelde de procureur. “Het is schrijnend dat het slachtoffer na haar verklaringen in de steek gelaten werd door haar moeder en grootmoeder. Ze werd als minderjarige geïsoleerd, terwijl ze eigenlijk beschermd had moeten worden.”

Het slachtoffer wordt intussen opgevangen door haar biologische vader. Haar stiefvader werd door het parket vervolgd voor misbruik sinds maart 2014 tot de inval van de politie op 24 april 2017. De rechtbank achtte de aanranding maandagmorgen evenwel pas bewezen vanaf januari 2017.