Stiefvader (43) in cel twee jaar nadat hij 13-jarige stiefdochter aanrandde Siebe De Voogt

16 juli 2019

13u14 0 Ichtegem Een 43-jarige man uit Ichtegem zit in de cel voor de aanranding van z’n stiefdochter. De feiten vonden twee jaar geleden plaats toen het meisje 13 jaar was, maar pas recent ging M.D. over tot bekentenissen.

Het slachtoffer stapte in 2017 met haar verhaal naar de politie. Ze verklaarde hoe ze betast werd door haar stiefvader. M.D. had al enkele jaren een relatie met de moeder van het meisje, maar ontkende alles. Recent werd de Ichtegemnaar opnieuw opgeroepen voor een verhoor. De speurders vroegen hem of hij een test aan de leugendetector wilde afleggen, waarop de man twee jaar na datum toch nog door de knieën ging. Hij ging over tot bekentenissen en werd aangehouden door de Brugse onderzoeksrechter op verdenking van aanranding van de eerbaarheid. Volgens M.D. ging het om een eenmalig feit. De raadkamer verlengde zijn aanhouding dinsdagmorgen met een maand.