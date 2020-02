Springplezier tijdens krokusvakantie met drie dagen Jungle Jump Timmy Van Assche

24 februari 2020

07u34 0 Ichtegem Het pop-upspringkasteelevenement Jungle Jump komt op 28 en 29 februari en 1 maart naar Eernegem.

Drie dagen lang wordt sport- en cultuurcentrum De Klokkenput in de Bruggestraat omgetoverd tot een groot springpaleis. Je vindt er namelijk meer dan twintig springkastelen en attracties. Alle kinderen tussen 2 en 14 jaar zijn welkom van 10 tot 19 uur. Deelnemen kost 3 euro per kind, ouders mogen gratis binnen. Tickets zijn enkel aan de kassa te verkrijgen. Meer info via www.junglejumpdays.be.