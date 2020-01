Sportlaan tot half maart onderbroken Timmy Van Assche

21 januari 2020

20u08 0 Ichtegem Vanaf 22 januari starten de freeswerken in de Sportlaan. Hierdoor is de laan volledig onderbroken voor al het verkeer. De werken zullen tot half maart duren, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Bezoekers van het sportcomplex moeten er rekening mee houden dat de sporthal enkel toegankelijk is via de Keibergstraat komende vanuit de Engelstraat. Voor wie vanuit de Diksmuidebaan komt, is het sportcomplex nog steeds niet bereikbaar. De betrokken bewoners krijgen een bewonersbrief van de aannemer met extra informatie over de bereikbaarheid naar hun woning.