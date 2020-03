Speelpleinwerking en kampen in paasvakantie geannuleerd, wel noodopvang voor kinderen Timmy Van Assche

27 maart 2020

14u55 0 Ichtegem De speelpleinwerking en alle kampen die georganiseerd worden in de paasvakantie worden geannuleerd. Er is wel noodopvang voorzien voor kinderen waarvan de ouders in essentiële sectoren actief zijn.

Concreet worden de speelpleinwerking inclusief het (kleuter)sportkamp, crea- en fantasiekamp en circuskamp geschrapt. Alle kinderen die al ingeschreven waren voor één of meerdere kampen krijgen hun inschrijvingsgeld terugbetaald, zo laat de gemeente weten. Het gebruik van de nieuwe speelpleinbadge en het afhalen ervan gaat logischerwijs ook niet door. “De reguliere buitenschoolse kinderopvang in de paasvakantie kan eveneens niet plaatsvinden. Dit betekent dat alle reservaties van kinderen die reeds ingeschreven zijn voor de buitenschoolse kinderopvang tijdens de paasvakantie, worden geannuleerd.”

Noodopvang

Er wordt wel noodopvang voorzien in paasvakantie. “We doen echter een oproep aan alle ouders om hun kinderen zo veel als mogelijk thuis op te vangen. De noodopvang is open voor kinderen van alle ouders voor wie dit nodig is om te kunnen blijven werken, waaronder prioritair de ouders die in de essentiële sectoren werken. We denken hierbij uiteraard aan de gezondheidssector, het veiligheidspersoneel of de voedingssector”, geeft het gemeentebestuur mee. “Zieke kinderen en kinderen uit risicogroepen kunnen niet worden opgevangen.” De opvang wordt georganiseerd in gemeentelijke basisschool De Bever in Ichtegem, de Kastaar, de Kornuit, basisschool 't Mozaïek en de Kapoen. “Heel belangrijk: inschrijven voor deze noodopvang is absoluut noodzakelijk en kan via mail naar noodopvang@ichtegem.be.” Daarbij worden niet alleen de gegevens van de kinderen gevraag, zoals de dagen waarop opvang nodig is, maar ook een attest van de werkgever.