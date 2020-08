SOS Reptiel uit Ichtegem vangt dodelijke boscobra in Gentse houthandel Bart Boterman

10 augustus 2020

10u57 0 Ichtegem SOS Reptiel uit Ichtegem heeft vrijdag een dodelijke boscobra gevangen, in een Gentse houthandel. Het dier zat verstopt tussen een verse vracht tropisch hout uit Douala in Kameroen.

Het was de brandweerzone Centrum die de bijstand van SOS Reptiel vroeg. “Een werknemer ter plaatste had met zijn gsm wat beeldmateriaal kunnen maken van het dier. We zagen dat het wel degelijk ging om een dodelijke boscobra. Ons team is in allerijl naar de houthandel gereden om de brandweer politie te helpen bij de zoektocht naar dit gevaarlijk reptiel. Eens ter plaatse hebben we een plan opgemaakt met het diereninterventieteam van de brandweer om zo snel en vlot mogelijk de loods van 1000 vierkante meter, waar het dier op dat moment in verbleef, te doorzoeken", vertelt Mario Goes van SOS Reptiel.

“Na een goed uur zoeken in een temperatuur boven de 32 graden tussen al het tropische hout, kwam de jonge cobra zelf tevoorschijn. We hebben het dier op een veilige manier kunnen vangen. Het dier zelf is in een goede conditie en werd eerst naar de dierenkliniek in Merelbeke gebracht om na te gaan of het geen ziekte draagt", gaat Goes verder. Volgens hem zijn Boscobra’s snelle en dodelijke dieren. Ze hebben een groot verspreidingsgebied doorheen Afrika en kunnen een lengte bereiken tot drie meter.

“Hun gif bestaat uit een mengeling van neurotoxines. Deze toxines gaan zich vooral gaan richten op het vernietigen van zenuwcellen. Het is dus zeker geen dier om zonder de nodige voorzorgsmaatregelen te vangen! De opleiding die Brandweer Gent de laatste jaren bij SOS Reptiel heeft gevolgd, heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen", voegt Goes nog toe.